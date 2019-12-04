Опять хулиганил: Киву поймали за просмотром в Раде "очень странного" видео
10:32, 04 декабря 2019Курьёзы
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На ролике мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит тренер, снимает штаны и голой задницей садится ему на лицо.
Странный ролик Кива просматривал во время работы в Раде / УНИАН
Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива смотрел в рабочее время в зале парламента видео неоднозначного контекста.
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Сняли очередную выходку нардепа журналисты TK Media.
На ролике мужчина занимается жимом штанги, к нему подходит тренер, снимает штаны и голой задницей садится ему на лицо.
Судя по интерфейсу, видеоролик сохранен на телефоне депутата.
Это уже не первая выходка скандального депутата. Ранее Киву заметили за интимным поведением в зале Рады, которую он объяснил простым "чесанием члена". Позже нардеп принес в парламент "резиновое изделие".
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