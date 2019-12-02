Депутату Киевского облсовета Соболеву предоставили полицейскую охрану – Крищенко

В данный момент убийство ребенка в центре Киева вчера, 1 декабря, квалифицируется полицией как умышленное убийство.

Депутату областного совета Вячеславу Соболеву предоставлена полицейская охрана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге.

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«Очевидно, что было убийство ребенка, поэтому возбуждено производство по ч. 2 ст. 115. Возможные исполнители задержаны, следователи будут работать и, возможно, в дальнейшем квалификация будет изменена. Одной из версий является то, что причиной рокового выстрела стала финансово-экономическая деятельность отца погибшего ребенка», - сказал Крищенко.

В свою очередь, начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что пока следствие рассматривает три версии этого преступления: семейно-бытовая, финансово-хозяйственная деятельность потерпевшего - отца убитого ребенка и бывшая финансово-хозяйственная его деятельность.

Кроме того, Клименко отметил, что исполнители убийства - это молодые люди, 18-19 лет. Один из них уроженец запада страны, другой из центральных областей. Они раньше не проживали в Киеве. Однако сняли квартиру в доме, из которого вчера совершили смертельный выстрел.

Также он добавил, что выстрел был произведен из карабина 7,62 мм.

Крищенко отметил, что отец мальчика в данном производстве фигурирует пока как свидетель. Ему предоставлена полицейская охрана.

Также во время пресс-конференции руководители НПУ сообщили, что в момент убийства в автомобиле также находились жена Соболева и еще одна женщина.

Кроме того, Крищенко рассказал, что, благодаря задержанным гражданам из автомобиля «Hyundai», которые, как оказалось, были не причастны к этому преступлению, удалось оперативно провести следственный эксперимент с участием этого авто и выяснить, что стреляли не из автомобиля, а с другого места, и таким образом найти настоящее место, откуда был произведен выстрел.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.