Как земельные аферисты наживаются на военных: журналисты раскрыли схему (видео)

Адвокаты объясняют: участников войны часто вслепую используют в земельных схемах.

В Украине действует схема по приватизации земли от имени украинских военных – участников войны на Донбассе. Приватизированную землю быстро распродают от имени «доверенных лиц», пока ее юридические владельцы даже не догадываются об этом.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроши». Речь идет, в частности, о земле в селе Большая Вильшанка Васильковского района Киева. Земля в этом районе стоит недешево.

Сельская глава Великовильшанского совета Светлана Гайдаенко рассказала журналистам о появлении земельных выдержек в отношении 22 лиц – людей из Николаевской, Херсонской областей. Эти люди получили по 2 гектара земли.

Документы свидетельствуют – 22 человека лишь за 2 месяца (с августа по сентябрь) приватизировали почти 50 гектаров земли. Решение о выдаче земли принимал Киевский геокадастр. Все разрешения на приватизацию участков выдала уже бывшая начальница управления Людмила Приходько. Очень скоро все эти участки были проданы.

Журналисты узнали, кому повезло получить землю под Киевом, а потом сразу же удачно ее продать. Для этого они поехали в Николаевскую область в село Петровка. Оказалось, что мужчина, которого искала съемочная группа – военный, и уже почти год находится на Донбассе.

Жена военного рассказывает, за три года службы бойцу до сих пор не дали хотя бы несколько соток в родном селе. В Киевскую область семья не обращалась.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим адресам землевладельцев – речь идет о военных, которые ничего не знают о том, что стали владельцами дорогостоящей земли под Киевом.

Некоторые бойцы вспоминают – полтора года назад кто-то из знакомых предлагал помощь в оформлении земли. Мол, документы сделают, если боец согласится сдать землю в аренду на год. Договор об аренде даже подписывали у нотариуса. За это бойцам дали определенные деньги (200-300 долларов) – за «аренду» тогда еще призрачного земельного участка.

Адвокат Виктор Кобылянский объясняет – участников войны часто вслепую используют в земельных схемах – им дают небольшую сумму, и считают, что те должны быть довольны. Бойцы взамен подписывают доверенность, и от их имени действует другое лицо.

В данном случае этим лицом оказался столичный чиновник – главный специалист института земельных отношений Виктор Ключинский. Именно он, по документам, распорядился всей землей бойцов. Впрочем, на камеру он это отрицает.

С каждого участка проданной земли чиновник получил почти 93 тысячи гривень. Журналисты надеются, что документами заинтересуются правоохранители.

В целом по Украине на участников войны совокупно было оформлено более 100 тысяч га земли. Почти все они пополнили земельные банки различных агрокомпаний. Сколько бойцов продали свои участки самостоятельно, а кто стал жертвой «схемы» – крайне трудно.

Адвокаты советуют героям сюжета требовать от поверителя всю сумму, полученную от продажи земельных участков.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада одобрила законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.