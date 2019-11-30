"Балаклавы приветствуются": Зверобой заявила о "шоу" на допросе ГБР в понедельник

На допрос Зверобой вызвали как свидетеля по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Волонтер Маруся Зверобой, которую вызвали на допрос в ГБР в понедельник, анонсировала шоу и призвала прийти всем желающим.

Об этом она сообщила в Facebook 30 ноября.

По ее словам, власть «учит на каком языке вести диалог и как устраивать шоу».

Читайте такжеДела Майдана: Зеленский обещает, что 3 декабря Рада рассмотрит необходимые поправки в первую очередь

«Буду в балаклаве и всех приглашаю... Хотите шоу, будет шоу», – написала она, добавив, что на митинге «балаклавы приветствуются».

На допрос Зверобой вызвали как свидетеля по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому, рассказал ранее адвокат волонтерки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, следователь Государственного бюро расследований, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск в квартире Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей постановление суда, которым предоставлено разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь требовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

В конце октября народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина вместе с волонтеркой Марусей Зверобой опубликовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября.

Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности высказались относительно рисков жизни президента. Федина и Зверобой указали на недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой.

«Там ненароком может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают... Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», – сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проекты сообщение о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).