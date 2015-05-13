В Минобороны заявляют, что военные в полном объеме получают денежное обеспечение

Об этом сообщил на брифинге начальник Управления организационного и социального обеспечения и тарификации Департамента финансов Министерства обороны Вячеслав Салахов.

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"Фактически, за апрель по состоянию на 12 мая военнослужащие обеспечены денежным довольствием в полном объеме, вознаграждение за участие в АТО выплачено военнослужащим за март", - сказал он.

"Финансовым ресурсом для выплаты денежного обеспечения военнослужащих и иных вознаграждений, предусмотренных для военнослужащих, которые участвуют в АТО, Вооруженные силы обеспечены в полном объеме", - сказал он.

По словам Вячеслава Салахова, финансирование выплат осуществляется ежемесячно согласно заявкам, предоставляемым командирами воинских частей как тех, которые находятся за пределами АТО, так и тех, которые участвуют в операции.

В то же время он признал наличие "небольших проблем" с финансированием.

"Есть небольшие проблемы у нас со своевременностью доведения до военнослужащих положенных видов денежного обеспечения. Прежде всего, это связано с тем, что есть просчеты в организации учета личного состава, что не позволяет командирам воинских частей, начальникам финансовых служб осуществлять своевременное начисление и выплату денежного обеспечения", - сказал Вячеслав Салахов.

В связи с этим, по его словам, министром обороны создана рабочая группа, основной задачей которой является выезд в воинские части непосредственно в места их расположения для оказания практической помощи командирам воинских частей, руководителям кадровых строевых подразделений, начальникам финансовых служб в организации этой работы.

Салахов также отметил, что были определенные трудности с выплатой финансового обеспечения 26-й аэромобильной бригаде ВСУ, которые уже решены.

"В 26-й аэромобильной бригаде были определенные трудности с зачислением средств на банковские карты, вопрос решен, военнослужащие все положенные выплаты получили", - сказал Вячеслав Салахов.