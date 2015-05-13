Статус участника боевых действий получили более 41,5 тысячи бойцов АТО

Об этом сообщил начальник отдела социальной политики Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Сергей Кучеренко.

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"На сегодняшний день статус участника боевых действий установлен 41 тыс. 562 лицам", - сказал он.

Сергей Кучеренко также сообщил, что более чем тысяче семей погибших военнослужащих выплачена помощь.

"С начала проведения АТО выплачена помощь членам семей 1 тыс. 127 погибших военнослужащих", - сказал Сергей Кучеренко.