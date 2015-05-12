Рада отправила на доработку законопроекты об упрощении получения статуса участника боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада не смогла проголосовать за соответствующие законопроекты №№ 1684 и 1684-1 о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

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Поэтому 227-ю голосами «за» было решено вернуть их на доработку субъектам законодательной инициативы.

Проектами предлагалось признать участниками боевых действий членов добровольческих военных формирований, воевавших в зоне АТО, а также упростить процедуру получения статуса участника боевых действий участниками антитеррористической операции.