Рада отправила на доработку законопроекты об упрощении получения статуса участника боевых действий
14:30, 12 мая 2015Общество
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Верховная Рада вернула на доработку законопроекты об упрощении предоставления статуса участника боевых действий бойцам АТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада не смогла проголосовать за соответствующие законопроекты №№ 1684 и 1684-1 о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
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Поэтому 227-ю голосами «за» было решено вернуть их на доработку субъектам законодательной инициативы.
Проектами предлагалось признать участниками боевых действий членов добровольческих военных формирований, воевавших в зоне АТО, а также упростить процедуру получения статуса участника боевых действий участниками антитеррористической операции.
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