Лишь 20% бойцов АТО получили статус участника боевых действий - Украинский Хельсинский союз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк.

По его словам, статус участника боевых действий получили 39 тыс. военнослужащих. "Это где-то 20% от всего количества. Но и этот показатель довольно существенен, ведь есть много военнослужащих, призванных недавно, и они в скором времени будут иметь право на получение этого статуса. К тому же, закон позволяет предоставлять статус людям, находившимся в зоне АТО лишь несколько часов. То есть количество людей может быть очень большим", - заметил Щербатюк.

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Одновременно он сообщил о ряде проблем, с которыми сталкиваются как участники АТО, так и их родственники при оформлении статуса участника боевых действий. В частности, как сказал Щербатюк, не решена проблема бойцов добровольческих подразделений - "закон принят, он сейчас на подписи у президента. Но, чтобы добровольцы смогли получить статус участника боевых действий), закон должен быть подписан".

Также с трудностями сталкиваются военнослужащие частей, которые дислоцированы в зоне АТО. "Чтобы получить статус участника боевых действий, военные должны выехать из зоны АТО, и оформить статус военные могут только во время отпуска", - сказал юрист.

Кроме того, отметил он, остается проблема с вызволенными из плена, которым не начисляется денежное довольствие. "Чтобы эти люди смогли получать денежное довольствие, правительство должно разработать порядок получения средств. Он еще не утвержден", - подчеркнул Щербатюк.

Такой же есть проблема с пропавшими без вести. По словам Щербатюка, "чтобы семья могла получить какое-то обеспечение, какие-то льготы, семье необходимо обратиться в суд, через шесть месяцев получить в суде решение о признании человека умершим. Необходимо сократить эту процедуру до 15 дней в случае, если есть свидетели смерти. Такая процедура предусмотрена законом, но почему-то суды идут по пути наименьшего сопротивления и процедура длится полгода".