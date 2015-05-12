Взрыв в Энергодаре, в результате которого погиб военный, квалифицирован как умышленное убийство

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, «в связи с данным взрывом открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

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В то же время, в милиции отметили, что данная квалификация применена «исключительно с целью получения основания для проведения всех необходимых экспертиз для установления обстоятельств произошедшего», хотя основная версия на сегодняшний день – самоубийство.

«Уже установлено, что в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Так же установлено, что взорвалась граната Ф-1 и есть показания, дающие основания с большой долей вероятности утверждать, что имело место самоубийство», - рассказали в милиции.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Энергодаре Запорожской области в одной из квартир многоквартирного дома по ул. Юности произошел взрыв в результате которого погиб 27-летний мужчина – военнослужащий 37-й батальона территориальной обороны, который после краткосрочного отпуска не вернулся в часть перед ее очередной отправкой в зону АТО.