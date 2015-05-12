В Энергодаре в результате взрыва в квартире погиб военнослужащий, не вернувшийся в часть из отпуска

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, 11 мая в 14.20 в Энергодарский райотдел милиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоквартирного дома по ул. Юности произошел взрыв.

"Выехав на место происшествия, сотрудники милиции установили, что в результате взрыва с балкона одной из квартир выпал гражданин, 1988 г. р., с рваными ранами тела. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - сообщили в ОСО.

Читайте такжеНа Сумщине двое мужчин подорвались на гранате, привезенной из зоны АТО, один из них умерПо информации заместителя военного комиссара Запорожской области Михаила Логвинова, погибший - военнослужащий 37-го батальона территориальной обороны, который после краткосрочного отпуска не вернулся в часть перед очередной отправкой в зону проведения антитеррористической операции.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники милиции, взрывотехнической службы и криминалисты.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.