Зеленский о Голодоморе: украинцы никогда не смогут это забыть и простить

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы никогда не смогут ни забыть, ни простить преступление режима Сталина.

Президент Владимир Зеленский заявил, что потери людей во время Голодомора 1932-33 годов сопоставимы с количеством жертв-украинцев Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время траурных мероприятий, посвященных памяти жертв голодоморов.

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«Можно бесконечно долго говорить о причинах и катастрофических последствиях этой трагедии (Голодомора - УНИАН). Существует масса исследований, существует много архивных документов, об этом написаны десятки книг и снят не один фильм, однако огромный объем фактов и доказательств не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос: «За что?». Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ, как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней - последнюю крошку надежды, чтобы ты или хотя бы твои дети дожили до следующего утра», - отметил он.

По словам президента, по данным различных исследований, во время Голодомора 1932-33 годов умерли от 4 до 8 млн украинцев.

«Это потери, сопоставимые с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы - украинцы, и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем - не сможем это забыть, не сможем это простить», - добавил он.

«Сегодня Украина и весь цивилизованный мир молятся за невинных жертв этого ужасного преступления против нашего народа. Сегодня украинцы зажгут в своих окнах свечи, и пусть тепло от них согреет души всех погибших, душу каждого, вечная им память», - резюмировал Зеленский.