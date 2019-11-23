Зеленский про Голодомор: человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы

Президент Владимир Зеленский напомнил, что сегодня украинцы чтят память жертв Голодомора, геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против народа Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что преступление Голодомора 1932-33 годов настолько большая трагедия, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время траурных мероприятий, посвященных памяти жертв голодоморов.

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«В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но невозможно забыть, - преступления, которые доказывают, что жестокость и циничность не имеют предела, беды, которых нормальный человек не пожелает даже своим врагам, трагедии настолько большие, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы», - заявил он.

Президент отметил, что сегодня украинцы чтят память жертв Голодомора, преступления-геноцида, который совершил тоталитарный сталинский режим против народа Украины.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 23 ноября, чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР.

Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины из-за сверхсмертности во время Великого Голода составили 3,9 млн человек.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.