ГПУ передаст другим правоохранительным органам более ста дел о преступлениях во время Революции достоинства

ГБР передадут 50 уголовных производств, НАБУ - 43, остальные - Нацполиции, СБУ и Государственной налоговой службе.

Генеральная прокуратура направит в органы предварительного расследования 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«В связи с окончанием срока полномочий досудебного расследования органами прокуратуры 114 производств о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 гг., будут направлены в органы предварительного расследования», - говорится в сообщении.

Так, Государственному бюро расследований будут переданы 50 уголовных производств, Национальному антикоррупционному бюро - 43. Остальные дела передадут в органы Национальной полиции, Службы безопасности и Государственной налоговой службы.

В ГПУ подчеркивают, пока не завершится передача материалов дел в соответствующие органы, прокуроры специально созданного департамента процессуального руководства по этим уголовным производствам смогут проводить неотложные процессуальные действия для расследования.

Читайте такжеЗеленский в делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы предварительного расследования, в частности, в Госбюро расследований.

Сейчас в ГПУ проводится инвентаризация этих дел.

18 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в Бюро создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время Майдана. Всего в этом подразделении будут работать около 50 следователей.