"Таких услуг в мире не много": вице-премьер анонсировал появление "электронного кабинета застройщика"

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров выразил надежду, что уже через 3-5 лет все государственные услуги будут предоставляться на едином портале.

Министерство цифровой трансформации планирует в декабре презентовать «Электронный кабинет застройщика», с помощью которого каждая компания сможет предоставить все необходимые для начала строительных работ документы и получить соответствующую лицензию.

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Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Радио Свобода.

«Также мы в декабре презентуем важный проект – кабинет застройщика. Если человек хочет что-то построить, он сможет подать документы и известить государство о начале строительства без участия чиновника. Таких услуг в мире не очень много, а мы начинаем их внедрение», - сказал Федоров.

Он также выразил надежду, что уже через 3-5 лет все государственные услуги будут предоставляться на едином портале.