Вице-премьер рассказал, с чего начнется "эра трансформации электронных услуг в смартфон"

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что первыми проектами, которые будут в приложении «Государство в смартфоне», станут водительские права, технический паспорт на авто, электронные студенческие билеты и удостоверения пенсионера.

Министерство цифровой трансформации Украины намерено в декабре презентовать мобильное приложение «Государство в смартфоне», с помощью которого украинцы будут иметь возможность получать государственные услуги в электронной форме.

Читайте такжеВодительские права и студенческие билеты станут электронными - вице-премьер

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, в Украине есть большое количество людей, которые имеют доступ к интернету, смартфоны, но при этом «не замечают государство».

«В ноябре мы уже закончим разработку, а в декабре представим мобильное приложение, которое будет называться «Действие» - в народе «Государство в смартфоне», - сообщил Федоров.

По его словам, первыми проектами, которые будут в приложении станут водительские права, технический паспорт на авто, электронные студенческие билеты и удостоверения пенсионера.

«Потом начнется эра трансформации электронных услуг в смартфон. Начнем мы, наверное, с электронной прописки, изменения места регистрации, получения пенсий и прочее», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации заявило, что намерено в ближайшее время запустить портал цифрового государства «Действие», который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут предоставление всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал реализацию программы «Государство в смартфоне» одной из наиболее приоритетных для правительства.