В Киеве возле парка Славы возник конфликт из-за портрета Сталина
12:49, 09 мая 2015Общество
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Несколько пожилых женщин в красных куртках принесли портрет Сталина, из-за чего между ними и гражданами возник спор
Сегодня Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом / Фото УНИАН
В Киеве возле парка Славы возник конфликт между группой женщин, которые принесли портрет Сталина, и гражданами.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько пожилых женщин в красных куртках принесли портрет Сталина, из-за чего между ними и гражданами возник спор.
Однако развиться ему не дали сотрудники милиции, которые оцепили стороны конфликта.
Как сообщал УНИАН, сегодня Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом.
По этому случаю в Киеве будет проведен ряд мероприятий.
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