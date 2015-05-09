В Киеве возле парка Славы возник конфликт из-за портрета Сталина

В Киеве возле парка Славы возник конфликт между группой женщин, которые принесли портрет Сталина, и гражданами.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько пожилых женщин в красных куртках принесли портрет Сталина, из-за чего между ними и гражданами возник спор.

Однако развиться ему не дали сотрудники милиции, которые оцепили стороны конфликта.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом.

По этому случаю в Киеве будет проведен ряд мероприятий.