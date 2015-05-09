Сегодня Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом.

По этому случаю в Киеве будет проведен ряд мероприятий.

Так, в 11.00 состоится официальная церемония возложения цветов руководством государства к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы.

В 11.15 начнется марш военных оркестров от площади Славы до Музея Великой Отечественной войны.

В 11:30 запланирована церемония принятия военной присяги новобранцами отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (Национальный музей истории Великой Отечественной войны).

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В 12.10 начнется концерт, который продлится уже до вечера. Вечером, в качестве подарка киевлянам и гостям города, парки Киева превратятся в места выступлений приглашенных военных оркестров. В частности, Голосеевский парк превратится в час в парк Литвы - Национальный оркестр из Литвы будет исполнять музыкальные произведения; Мариинский парк - парк Польши; парк Шевченко - парк Иордании; парк Победы - парк Сербии и парк Гришко - в парк Эстонии.

При этом на Крещатике пройдет ряд общественных мероприятий.