В Киеве на Столичном шоссе лихач разогнался до 222 км/час

За минувшие сутки разрешенный скоростной режим нарушили 19 556 транспортных средств, что составляет почти 68% трафика на трассе в сутки.

За минувшие сутки в Киеве электронная система TruSign на Столичном шоссе зафиксировала превышение скорости - 222 км/ч.

Об этом сообщает в Facebook Центр организации дорожного движения.

"К сожалению, и в целом результаты мониторинга скорости неутешительны. Разрешенный скоростной режим нарушили 19 556 транспортных средств, а это - 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе за сутки. При этом 6,88% (1983) автомобилей превысили скорость более чем на 50 км от разрешенной. Таким образом, средняя скорость движения по Столичному шоссе за сутки составила 76,4 км/час", - говорится в сообщении.

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В Центре организации дорожного движения напомнили, что максимально разрешенная скорость движения по столичным магистралям в зимний период - 50 км/час. "Призываем соблюдать установленные ограничения. Ведь именно превышение скорости - основная причина ДТП в Украине. Из-за нее происходит около 35% всех аварий", - добавили в Центре.

Как сообщал УНИАН, с 8 октября 2018 года на дорогах международного и национального значения патрульные начали в пилотном режиме использовать портативные устройства измерения скорости TruCam.

В феврале 2019 года патрульные использовали уже 50 таких измерителей скорости, а в сентябре - 100.

TruCam - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Сведения о дате, времени и месте расположения (координатах) автомобиля, которые выдает TruCam, автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1,2 тыс. метров.