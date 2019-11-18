Конференция «Здоровая спина»
23 ноября. Конференция «Здоровая спина»
- событие, на которое специалисты из разных отраслей соберутся вместе, чтобы рассказать о причинах боли в спине и найти комплексный подход к ее оздоровлению с точки зрения:
• психосоматики;
• вертебрологии и нейрохирургии;
• аюрведы и рефлексотерапии;
• йоги и пилатеса.
Что еще интересного будет на событии?
- выставка и маркет украинских и европейских центров, которые занимаются здоровьем спины;
- можно получить индивидуальные консультации от специалистов;
- испробовать массажи и мануальные терапии;
- принять участие в мастер-классах: кундалини-йога, пилатес, гимнастика Хаду, и Фельденкрайз-практика;
- испробовать тренажеры, массажеры и массажные кресла и тому подобное.
Конференция пройдет в формате Pain Education (образование для пациентов), когда человек получает знания о том, а что же происходит с его телом и организмом.
Среди спикеров:
- Вячеслав Евминов - изобретатель доски-профилактора Евминова, вертебролог, заслуженный тренер Украины;
- Вячеслав Смирнов - врач-терапевт, сертифицированный инструктор Международной ассоциации йоги, чемпион мира по йога-спорта (2004)
- Вадим Ильяшенко - нейрохирург, вертебролог;
- Екатерина Смирнова - основательница и преподаватель International Pilates University Fitness4you, член совета директоров International Pilates Heritage Congress;
- Дмитрий Скопинцев - невролог, семейный врач, фитотерапевт, главный врач аюрведической клиники Calendula (Венгрия)
- Ирина Даценко - кандидат мед. наук, невролог, иглорефлексотерапевт, член Британской Ассоциации акупунктуристов;
- Янина Даниш – психотерапевт по методу Позитивной Психотерапии, член Украинского Союза психотерапевтов и Европейского Союза Психотерапевтов.
Есть возможность получить комментарий/ интервью (обсуждается предварительно)
Что Конференция «Здоровая спина»
Где: Mayachok Event Hall (ул. Лютнева, 58а)
Когда: 23 ноября, 10: 00-19: 00, регистрация с 9:30
О событии: https://bitly.su/m6FMs
Аккредитация: https://bitly.su/inJsfC
Контакты: 096 34 54 699 (Александра)