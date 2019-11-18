23 ноября. Конференция «Здоровая спина»

- событие, на которое специалисты из разных отраслей соберутся вместе, чтобы рассказать о причинах боли в спине и найти комплексный подход к ее оздоровлению с точки зрения:

• психосоматики;

• вертебрологии и нейрохирургии;

• аюрведы и рефлексотерапии;

• йоги и пилатеса.

Что еще интересного будет на событии?

- выставка и маркет украинских и европейских центров, которые занимаются здоровьем спины;

- можно получить индивидуальные консультации от специалистов;

- испробовать массажи и мануальные терапии;

- принять участие в мастер-классах: кундалини-йога, пилатес, гимнастика Хаду, и Фельденкрайз-практика;

- испробовать тренажеры, массажеры и массажные кресла и тому подобное.

Конференция пройдет в формате Pain Education (образование для пациентов), когда человек получает знания о том, а что же происходит с его телом и организмом.

Среди спикеров:

Вячеслав Евминов - изобретатель доски-профилактора Евминова, вертебролог, заслуженный тренер Украины;

Вячеслав Смирнов - врач-терапевт, сертифицированный инструктор Международной ассоциации йоги, чемпион мира по йога-спорта (2004)

Вадим Ильяшенко - нейрохирург, вертебролог;

Екатерина Смирнова - основательница и преподаватель International Pilates University Fitness4you, член совета директоров International Pilates Heritage Congress;

Дмитрий Скопинцев - невролог, семейный врач, фитотерапевт, главный врач аюрведической клиники Calendula (Венгрия)

Ирина Даценко - кандидат мед. наук, невролог, иглорефлексотерапевт, член Британской Ассоциации акупунктуристов;

Янина Даниш – психотерапевт по методу Позитивной Психотерапии, член Украинского Союза психотерапевтов и Европейского Союза Психотерапевтов.

Есть возможность получить комментарий/ интервью (обсуждается предварительно)

Что Конференция «Здоровая спина»

Где: Mayachok Event Hall (ул. Лютнева, 58а)

Когда: 23 ноября, 10: 00-19: 00, регистрация с 9:30

О событии: https://bitly.su/m6FMs

Аккредитация: https://bitly.su/inJsfC

Контакты: 096 34 54 699 (Александра)