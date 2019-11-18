Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрывов в Балаклее саперов

Взрывы прогремели 15 ноября.

Состояние двух пострадавших после разминирования боеприпасов на военном арсенале в Балаклее медики оценивают как удовлетворительное, еще одного — средней тяжести.

Об этом сообщает hromadske.

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«Все хорошо. Жив-здоров. Я все помню, как случилось. У меня психолог. Я с ним общаюсь, работаю», — сказал пострадавший сапер Сергей.

Как сообщил начальник клиники повреждений Военно-медицинского центра Северного региона Александр Бородай, пациенты активны и могут самостоятельно передвигаться.

«В нашем центре находится двое больных. Один — с поверхностными ожогами лица и туловища (около 3% тела), другой — с ушибом локтевого сустава. Состояние их удовлетворительное. Еще один пострадавший находится в 4-й больнице (Харькова — ред.). Состояние его — средней тяжести», — рассказал Бородай.

По его словам, на лечение сапера с ожогами понадобится три недели, пациенту с ушибом — неделю.

Еще один травмированный от госпитализации отказался.

Напомним, через два дня после взрывов, 17 ноября, в больнице Харькова умер 43-летний сапер. Он стал третьей жертвой.

«Состояние было тяжелое, которое усложнилось в дальнейшем. Имели место и ожоги и осколочные ранения и взрывная травма», — объяснил причину смерти Бородай.

15 ноября в Балаклее местные услышали взрывы. В ВСУ заявили, что ситуация плановая — военнослужащие проводили утилизацию остатков боеприпасов, которые нельзя транспортировать.

В тот же день стало известно, что в результате взрыва на складе боеприпасов двое военнослужащих погибли, еще пятеро пострадали.

В Генштабе ВСУ заявили, что вероятной причиной взрывов боеприпасов в Балаклее является возгорание твердотопливного двигателя к ракете.