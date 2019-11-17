Взрывы на арсенале в Балаклее: в больнице скончался третий военный

Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате этого ЧП, находятся на лечении, угрозы их жизни нет, заявили в Генштабе ВСУ.

Сегодня, 17 ноября, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, который получил ранения в результате взрывов на военном арсенале в Балаклее.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате чрезвычайного происшествия, находятся на лечении, угрозы их жизни нет.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на технической территории складов воинской части А1352 в Балаклее Харьковской области в результате пожара и взрывов погибли два военнослужащих-сапера, еще пятеро получили ранения.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по предварительным данным, взрывы на арсенале в Балаклее спровоцировало возгорание ракетного двигателя во время его загрузки в автомобиль для вывоза на утилизацию.

Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК).

16 ноября командующий Сил логистики генерал-лейтенант Олег Вишневский заявил, что военный арсенал в Балаклее не представляет больше угрозы для местного населения.