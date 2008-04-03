Янукович: Украина должна стать надежным мостом между Европой и Россией

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ позитивно оценивает факт переноса принятия решения относительно присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Майдане независимости в Киеве во время проведения антинатовского митинга.

«Мы глубоко ценим взвешенную позицию Германии, Франции и других стран, призвавших своих партнеров по НАТО не принимать решение вопреки воле украинского народа», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что Украина должна принимать участие в создании новой системы европейской безопасности. «Уверен, что Украина должна принимать участие в создании новой системы европейской безопасности, которая будет сочетать в себе взаимодействие союзов и отдельных нейтральных государств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ

Лидер Партии регионов считает, что идея о нейтральном, внеблоковом статусе Украины, которая заложена в Декларации о государственном суверенитете, позволила украинской дипломатии в короткий срок обеспечить внешнеполитическое признание Украины. «Именно опыт нейтральных стран – Швейцарии, Австрии, Швеции – позволил нам наладить сотрудничество с Евросоюзом, Россией, США и другими странами мира», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина по крупице завоевывала международный авторитет стабильной и безопасной страны. «Нейтральная страна-миротворец – вот чем мы гордились все эти годы. Именно наш нейтралитет и миротворческая миссия и сегодня объединяет людей независимо от места проживания и политических симпатий», - заявил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что на сегодняшний день, роль Украины уникальна, поскольку, находясь на рубежах геополитических интересов, наша стран может и должна стать надежным мостом между сильными мировыми игроками – Европой и Россией. «Уверен, нейтральный статус не только соответствует нашим национальным интересам, но и востребован нашими восточными и западными соседями», - считает лидер Партии регионов. В.ЯНУКОВИЧ заявил, что нельзя допустить, чтобы Украины стала заложником геополитических игр. «Мы не должна допустить, чтобы политику сотрудничества подменяли идеей вступления в военно-политический блок», - сказал лидер ПР.

Он также высказал мнение, что политика нынешней украинской власти в вопросе НАТО угрожает дестабилизацией ситуации не только в Украине, но и в Европе. «В Европе нет места новым разделительным линиям и враждующим военным блокам», - считает он.