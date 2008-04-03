Четверо аферистов завладели 31 квартирой в Днепропетровске

Сотрудники управления УМВД в Днепропетровской области задержали организованную преступную группу в составе одной женщины и трех мужчин, которые мошенническим методом завладели 31 квартирой, принадлежавших ранее жителям Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник УМВД области генерал-лейтенант милиции Александр БОБЫЛЁВ сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, мошенники находили среди своих будущих жертв малообеспеченных граждан, фиктивно оформляли документы на приобретение их жилья, а затем переселяли владельцев квартир в помещения с «нечеловеческими условиями».

А.БОБЫЛЁВ отметил, что против членов организованной группы мошенников возбуждено уголовное дело по ст. 190 п. 4 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах, совершенных преступной группой).

Санкция по этой статье предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А.БОБЫЛЕВ также подчеркнул, что в ходе расследования уголовного дела против мошенничества квартирами подозреваются несколько нотариусов Днепропетровска, которые помогали жуликам в оформлении документов на жилье.