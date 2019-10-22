ГФС закупила неработающие сканеры для таможни, ГБР начало расследование – Варченко

Вместо семи сканеров для проверки автомобилей на пунктах пропуска закупили только четыре, но они не функционируют.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту предположительного злоупотребления служебным положением сотрудниками таможни во время закупки сканеров для проверки содержимого автомобилей, пересекающих границу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

«Во время своего пресс-брифинга глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил о том, что ГФС закупила сканеры для проверки авто, проходящих таможенный контроль, с нарушением законодательства. Дело серьезное, поэтому ГБР начало досудебное расследование касательно сотрудников таможни, которые, по предварительной версии, злоупотребляли своим служебным положением во время закупки упомянутых сканеров. Соответствующие данные уже внесены в Единый реестр досудебных расследований», – написала Варченко.

При этом она отметила, что предварительно известно о том, что вместо семи сканеров закупили только четыре, и они – в нерабочем состоянии. Кроме того, сканеры были установлены с нарушением технологии, без необходимых специальных комплексов и разрешений. А некоторые комплексы и вовсе были установлены по двойной оплате.

Варченко сообщила, что действия сотрудников таможни нанесли убытки госбюджету и государственным интересам, поэтому правонарушение квалифицируют по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.