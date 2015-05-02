В Одессе акции памяти погибших 2 мая завершились без нарушений

Как сообщил УНИАН начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко, в настоящее время оба траурных мероприятия – на Соборной площади и на Куликовом поле – завершены. По словам Владимира Шаблиенко, участники акции на Соборной площади, где почтили память застреленных патриотов Украины, разошлись. На Куликовом поле пока остаются около 20 человек.

Читайте такжеВ Одессе во время митинга на Куликовом поле произошла потасовка«Правоохранители продолжают выполнять обязанности по охране порядка в усиленном режиме. Мемориальные мероприятия прошли спокойно. Были незначительные словесные перепалки, стычки... Официально правонарушения во время акций не зарегистрировано», - сказал Владимир Шаблиенко.

Напомним, сегодня в Одессе – официальный День траура по погибшим во время массовых беспорядках 2 мая 2014 года. В городе приспущены государственные флаги, на них – черные ленты. На Куликовом поле во время митинга-панихиды почтили память, погибшим в Доме профсоюзов, на Соборной площади – застреленных в центре города.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.