В Одессе участники митинга препятствовали работе журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков пророссийски настроенных людей проявили агрессию, увидев съемочную группу с логотипом телеканала «1+1». Участники акции начали оскорблять журналистов, упрекая в проукраинской ориентации, вытесняли с площади. Также была предпринята попытка испортить оборудование телеканала. Как сообщили УНИАН журналисты телеканала, милиционеры, которые обеспечивают правопорядок на Куликовом поле, оперативно отреагировали, оградив сотрудников СМИ от агрессивных граждан.

Читайте такжеВ Одессе во время митинга на Куликовом поле произошла стычкаКроме того, некоторые участники панихиды провоцировали и оскорбляли представителей других СМИ, например, «1-го городского телеканала» (Одесса), изначально занимающих патриотическую позицию.

Как сообщал УНИАН, в Одессе проходит митинг-панихида по погибшим на Куликовом поле. Пришедшие кладут цветы под оградой возле здания Дома профсоюзов, на которую набросили черную ткань. На последней – фотографии, погибших в Доме профсоюзов.