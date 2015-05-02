Одесситы собираются на траурный митинг возле Дома профсоюзов, вокруг - сотни силовиков (фото)

За порядком на улицах следят сотни силовиков, а на Куликовом поле установили металлодетекторы, сообщает ZN.UA со ссылкой на местные СМИ.

Правоохранители установили по пять рамок металлодетекторов, через которые осуществляется пропуск людей. Посетителей просят показать содержимое сумок и предъявить документы, удостоверяющие личность. Также ведется видеозапись.

Начало митинга запланировано на 14:00, но уже с самого утра на Куликово поле начали приходить люди с цветами.

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Ровно год назад, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие МВД установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Через несколько дней правоохранители задержали главных фигурантов экстремистских организаций, а также несколько сотрудников милиции. Экс-начальник ГУ МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи был объявлен в розыск. Он пересек границу Украины и скрылся от следствия в Приднестровье.