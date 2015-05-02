На Соборной площади в Одессе собрались более тысячи жителей города

Как передает корреспондент УНИАН, более 1 тыс. человек собрались на Соборной площади, на которой год назад в это же время собрались футбольные фанаты на шествие за единую Украину. Люди пришли с цветами, лампадами, флагами Украины. Перед началом акции за упокой погибших священники провели панихиду. Затем пришедшие почтили минутой молчания погибших, опустивших на колени.

Перед собравшимися выступают все желающие, в числе которых - депутат Одесского городского совета Александр Остапенко, депутат Верховной Рады Андрей Леус, общественные деятели и активисты. Они вспоминают погибших, называя их героями, спасшими город от сепаратистов. Периодически люди скандируют «Слава – Украине! Героям – слава!». В центре города члены общественной комиссии «Группа 2 мая», которая расследует причины трагедии, развесили листовки с фамилиями погибших и указанием мест их гибели.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, погибло 48 человек.