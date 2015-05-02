Фильм о крымских татарах получил бронзовую награду на кинофестивале в Хьюстоне

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на автора фильма. «Поскольку целью создания фильма была идея рассказать за рубежом историю крымских татар и о происходящем сегодня в Крыму, то я считаю это уже маленькой победой. Вопрос Крыма имеет международное значение, не только для самих украинцев и крымских татар, но также и для всего цивилизованного мира, где права и свободы человека – норма, а не привилегия», – поделилась режиссер.

Фильм «Къырым» был снят летом 2014 года. Работа была показана в Киеве в рамках Международного кинофестиваля о правах человека Docudays. Фильм повествует о тяжелой судьбе крымскотатарского народа, который 60 лет назад пережил депортацию, а сейчас против своей воли оказался на территории чужой страны.

Ранее, в 2014 году, фильм режиссера Евгения Афинеевского «Развод глазами детей», одним из продюсеров которого также была Ксения Жорноклей, получил высшую награду на Хьюстонском фестивале.