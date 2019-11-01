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Балет на воде: в Харькове подготовили необычную постановку "Лебединого озера" (видео)

11:35, 01 ноября 2019
Общество
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Отмечается, что на сцене установили бассейн на почти 200 квадратных метров. Воду подогревают, чтобы артисты не мерзли.

Балет на воде на харьковской сцене поставил хореограф из Франции. На такую необычную постановку его вдохновило название балета.

Ранее УНИАН сообщал, как легендарное парижское кабаре «Мулен Руж» отметило 130-летие.

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Теги: #Харьков#балетпогода в Харькове