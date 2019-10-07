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Юбилей "Мулен Ружа": легендарное парижское кабаре отмечает 130-ю годовщину (фото, видео)

11:23, 07 октября 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Британии появилась вакансия для туристов с собакамиПо этому случаю перед заведением устроили масштабное световое и танцевальное шоу для всех прохожих. Это кабаре уже более века является одной из визитных карточек Парижа.

В переводе с французского «Мулен Руж» означает красная мельница – ее копия и расположена на фасаде здания.

По легендам, именно здесь родился знаменитый танец канкан. Чтобы посмотреть его исполнение, сюда ежегодно приходит более полумиллиона человек.

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Теги: #Париж