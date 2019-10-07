Юбилей "Мулен Ружа": легендарное парижское кабаре отмечает 130-ю годовщину (фото, видео)

По этому случаю перед заведением устроили масштабное световое и танцевальное шоу.

Легендарное парижское кабаре «Мулен Руж» отмечает 130-ю годовщину со дня основания.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Британии появилась вакансия для туристов с собакамиПо этому случаю перед заведением устроили масштабное световое и танцевальное шоу для всех прохожих. Это кабаре уже более века является одной из визитных карточек Парижа.

В переводе с французского «Мулен Руж» означает красная мельница – ее копия и расположена на фасаде здания.

По легендам, именно здесь родился знаменитый танец канкан. Чтобы посмотреть его исполнение, сюда ежегодно приходит более полумиллиона человек.