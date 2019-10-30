"Укрпочта" прекратит продажу лотерей

В правительственном законопроекте предлагают легализовать азартные игры как вид деятельности только в отелях.

С 1 ноября 2019 года в отделениях Укрпочты перестанут продавать лотереи.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

«Поскольку мы пока еще не продали Главпочтамт под 5-звездочный отель, то чтобы не конкурировать с казино, в соответствии с запланированными решениями Верховной Рады, Укрпочта с 1 ноября окончательно прекратит продавать лотереи. Единственная азартная игра, в которую мы продолжим играть — это утверждение тарифов», — сообщил Смелянский, ссылаясь на зарегистрированный в парламенте законопроект о легализации игорного бизнеса.

Напомним, что в правительственном законопроекте предлагают легализовать азартные игры как вид деятельности только в отелях. В частности, казино, в случае принятия законопроекта, можно будет размещать только в 5-звездочных отелях, а игровые автоматы — в гостиницах с 3 и более звездами.

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Напомним, что согласно последним опросам социальной группы «Рейтинг», 58% украинцев ни в коем варианте не поддерживают легализацию игорного бизнеса, 38% выступают за полную или частичную легализацию.

По расчетам правительства, поступления в бюджет от легализации игорного бизнеса могут составить 2-2,5 млрд грн ($103,7 млн) в год.

Ранее Кабинет министров одобрил программу действий правительства и ряд законопроектов, в частности по легализации игорного бизнеса и упорядочению деятельности по добыче янтаря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что игорный бизнес в Украине планируют легализовать только в 5-звездочных отелях.