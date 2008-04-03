Кабмин ограничит наценку на социально значимые продукты питания

Правительство намерено завтра подписать с ритейлерами и производителями меморандум об ограничении торговой наценки на социальные продукты 10%

3 апреля Кабинет Министров Украины намерен подписать с ритейлерами и товаропроизводителями Меморандум об ограничении торговой наценки на социально значимые продукты 10%. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

По его словам, Меморандумом предполагается ограничить уровень наценки на социально значимые продукты питания в торговой сети 10%. Наценка будет ограничена на 32 вида продукции, перечень которых определяет Минэкономики, в частности, на масло, мясо и др.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Кабинет министров и представители семи сетей розничной торговли в Украине подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ подписан с целью стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке страны, обеспечения населения социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам.

Правительство и представители ретейла договорились о том, что с 1 апреля и до конца текущего года сети розничной торговли будут устанавливать на социально значимые продовольственные товары (мука пшеничная высшего сорта, хлеб пшеничный и ржаной массовых сортов, макаронные изделия, крупа гречневая, рис, говядина и свинина (грудинка, фарш), сало и мясо курицы) торговую наценку не выше 10% от цены производителя-поставщика. При этом ретейлеры гарантируют недопущение сокращения объемов продаж этих товаров.

В свою очередь Кабинет министров взял на себя обязательство разработать и утвердить концепцию выделения и продажи через аукционы не менее 100 земельных участков под строительство торговых сетей по продаже продовольственных товаров, обеспечить проведение таких аукционов во второй половине этого года.

От имени правительства Меморандум подписал министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, от субъектов сетевой розничной торговли - Ассоциация «Национальная ассоциация развития торговли и сервиса», «Фоззи-Групп» («Фоззи», «Сильпо», «Фора», «Буми-Маркет»), «Фуршет», «Велика кишеня», «Метро Кэш энд Кэрри Украина», «ЭКО-маркет», «О’кей» и «БИЛЛА».

Меморандум открыт для присоединения всех субъектов сетевой розничной торговли, а также региональных сетей.