ГСЧС: Причиной пожара в Чернобыльской зоне мог быть поджог или неосторожное обращение с огнем

Причиной пожара в Чернобыльской зоне мог быть умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк.

"Не исключено, что речь идет об умышленном поджоге или же неосторожном обращении с огнем", - сказал Шкиряк.

Читайте такжеПо состоянию на 6 утра фронт пожара в Чернобыльской зоне окружен и остановлен - ГСЧС

Как сообщал УНИАН, пожар на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник 28 апреля в 12.45.

По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 6.00 29 апреля «фронт пожара на территории лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в Зоне отчуждения окружен и остановлен».