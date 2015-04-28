Причиной пожара в Чернобыльской зоне может быть поджог - ГосЧС
21:06, 28 апреля 2015Общество
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Причиной пожара в "Чернобыльской пуще" может быть поджог.
В ГосЧС говорят о поджоге / popsci.com
Об этом во время экстренного брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил зампредседателя ГосЧС Украины Николай Чечеткин.
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"Характер пожара сам о себе говорит, что с учетом того, что существуют в настоящее время отдельные очаги и возникают новые очаги пожара, характер этого пожара говорит о том, что вероятной предварительной причиной возникновения такого пожара может быть поджог или неосторожное обращение с огнем", - сказал Чичоткин.
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