Причиной пожара в Чернобыльской зоне может быть поджог - ГосЧС

Об этом во время экстренного брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил зампредседателя ГосЧС Украины Николай Чечеткин.

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"Характер пожара сам о себе говорит, что с учетом того, что существуют в настоящее время отдельные очаги и возникают новые очаги пожара, характер этого пожара говорит о том, что вероятной предварительной причиной возникновения такого пожара может быть поджог или неосторожное обращение с огнем", - сказал Чичоткин.