Круглый стол: «Будут ли наказаны убийцы украинских журналистов?» (прямая трансляция)

Во время круглого стола речь пойдет о следующем: недавние убийства журналистов Олеся Бузины и главного редактора Хмельницкой коммунальной газеты "Нетишинский вестник" Ольги Мороз, дело об убийстве корреспондента газеты «Вести» Вячеслава Веремия и о до сих пор не завершенном расследовании убийства Георгия Гонгадзе. Вопросы для обсуждения: Когда в Украине прекратится позорная практика безнаказанных убийств работников СМИ? Какой должна быть реакция общества и власти на любое преступление в отношении журналиста? Как достичь общественного согласия и общего осуждения преступлений против журналистов, независимо от взглядов, которые они выражают? Кто и как защитит журналиста от власти? Какова роль самого украинского медиасообщества в расследованиях преступлений против коллег?

Участники:

Вадим Денисенко, народный депутат Украины (бывший журналист);

Светлана Остапа, обозреватель портала «Телекритика»;

Иван Капсамун, редактор отдела политики ежедневной всеукраинской газеты «День»;

Олег Ельцов, основатель сайта «Украина криминальная», шеф-редактор интернет-издания «Тема»;

Александр Ельяшкевич, представитель пострадавшего в «деле Гонгадзе» журналиста Алексея Подольского;

Ирина Головатенко, руководитель пресс-центра УНИАН