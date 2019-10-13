"Хочется выть и ругаться матом": Комаровского разозлили вопросы Зеленскому

По мнению доктора Комаровского, вопросы, которые задавали Зеленскому по время пресс-марафона, – это "диагноз журналистике".

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский проанализировал список вопросов, которые задавали журналисты президенту Владимиру Зеленскому во время пресс-мерефона 10 октября.

Читайте такжеЗеленский установил мировой рекорд по самой долгой в мире пресс-конференции президента страны (фото)Свое мнение по этому поводу он написал у себя на странице в Facebook.

«Появился в печати полный список вопросов к президенту, озвученных в ходе пресс-марафона. Появилась возможность для анализа, как следствие хочется выть и ругаться матом. Так вот. Я сейчас перечислю слова, которых не было ни в одном вопросе. НИ В ОДНОМ. Итак: врач, учитель, ребенок, спорт, школа, инвалидность, больной, аптека, лекарство, боль, больница, трансплантация, медицина, театр, музыка, искусство, книга, хоспис, реабилитация, пенсионер…», – написал Комаровский.

По его мнению, это «диагноз журналистике»: «Главное, чтоб вы не заразили президента…».

Как ранее сообщал УНИАН, пресс-марафон Зеленского с журналистами длился 14 часов.