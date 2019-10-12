По всей Украине создадут Ветеранские пространства для предоставления услуг и сервисов участникам войны на Донбассе

Правительство поддержало изменения в государственную программу физической, медицинской реабилитации и психосоциальной реадаптации ветеранов войны и членов их семей.

В каждом регионе Украины создадут Ветеранские пространства для предоставления услуг и сервисов участникам войны на Донбассе и членам их семей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, создание таких центров предусмотрено изменениями в государственную целевую программу физической, медицинской реабилитации и психосоциальной реадаптации ветеранов войны и членов их семей.

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Отмечается, что изменениями в программу, которые поддержало правительство, предусматривается создание Единого государственного реестра ветеранов, который позволит наконец четко определить не только количество ветеранов, но также их проблемы и потребности и четко понять пути решения этих вопросов.

Также, согласно изменениям, учтена разработка электронной платформы Е-ветеран, которая полностью соответствует государственной программе по диджитализации.

Кроме того, в каждом регионе Украины предусмотрено создать Ветеранские пространства, которые станут единой площадкой для предоставления услуг и сервисов ветеранам и членам их семей.

Также будет создан Национальный центр защиты психического здоровья и реабилитации ветеранов и их родственников в составе госучреждений «Лесная поляна».

Программа рассчитана до 2023 года и включает также вопросы обеспечения организации национальных соревнований «Игры непокоренных».

«Программа предусматривает необходимые меры и инструменты, которые позволят нам обеспечивать все направления реабилитации и реадаптации ветеранов и членов их семей, внедрить программы физической и ментальной реабилитации и реадаптации и в целом повысить социальную защиту ветеранов и их близких», - отметила министр Оксана Коляда.