Большинство реликвий Киевской Руси вывезли в Россию и переименовали – ученые

В советскую эпоху почти все киевские иконы передали в Третьяковскую галерею, включая Вышгородскую.

Реликвии и мощи времен Украины-Руси (Х–ХІІІ веков) были в основном разрушены, похищены и вывезены в Россию, где их переименовали и переписали историю их происхождения.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на исследования украинских ученых, изложенное в книге «Святыни Княжеской Украины».

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Так, икону «Корсунское Благовещение», которую в России назвали «Устюцкое Благовещение», является древнерусской домонгольською иконой, написанной примерно в 1022 году, по разным данным, в Киеве или Корсуни. Сегодня она украшает не украинский музей, а московский.

Кроме того, якобы русская сакральная реликвия РПЦ Владимирская икона является, на самом деле, Вышгородской Богородицей Нежности, и в 1155 году была одной из основных украинских святынь.

В советскую эпоху почти все киевские иконы передали в Третьяковскую галерею, включая Вышгородскую. С 1999 года этот образ отдали РПЦ.

Искусствоведы описывают десятки сакральных памятников домонгольского периода, вывезенных в Россию. Больше всего их вывозил Андрей Боголюбский, ставший крупнейшим вором украинских реликвий.

В Россию также попали иконы из Чернигова, Галича и Переяслава. Древнеукраинские реликвии хранились в Успенском соборе Московского Кремля, затем в Третьяковской галерее.

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