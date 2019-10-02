Крымского блогера в России приговорили к 2,6 годам тюрьмы, адвокат обжалует приговор (видео)

Накануне Мемедеминов в суде заявил о «шаблонном» судопроизводстве и праве в России.

Гражданского журналиста и блогера из Крыма Наримана Мемедеминова приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор вынес Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону (Россия) 2 октября.

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Одновременно объединение «Крымская солидарность» сообщает, что защита готовится обжаловать приговор.

«Приговор мы обжалуем. Мы считаем, что никакого преступления мой подзащитный не совершал. Он не оправдывал взрывы, не оправдывал убийства людей», – заявил адвокат Эдем Семедляев.

Накануне Мемедеминов в суде заявил о «шаблонном» судопроизводстве и праве в России, а также призвал журналистов освещать ситуацию в Крыму и судебные процессы над жителями аннексированного полуострова.

Как сообщал УНИАН, крымчанина обвиняли в призывах к терроризму. Прокурор просил оккупационный суд приговорить Мемедеминова к 6 годам колонии.

Поводом для обвинения стало несколько роликов на YouTube, в которых мужчина комментировал политические события, высказывал свое мнение относительно российских государственных праздников и призвал придерживаться норм ислама.