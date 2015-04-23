В Луганской области неизвестные подорвали автомобиль сотрудника СБУ
17:17, 23 апреля 2015Общество
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В пгт Меловое Луганской области неизвестные подорвали автомобиль сотрудника областного Управления Службы безопасности Украины.
В милиции говорят, что в результате взрыва никто не пострадал / vinnitsaok.com.ua
Как сказано в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, 22 апреля в Меловской районный отдел милиции 31-летнего сотрудника УСБУ в области поступило сообщение о том, что возле дома по ул. Луначарского в пгт Меловом подорван автомобиль «ЗАЗ Sens».
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В результате взрыва никто не пострадал. Данный факт зарегистрирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее УНИАН сообщал, что на Луганщине автомобиль пограничников подорвался на фугасе: двое ранены.
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