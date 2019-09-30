Политолог объяснил, почему действия полицейского Шевцова вышли за пределы Украины и достигли Совета Европы

По его мнению, руководитель Национальной Полиции Игорь Клименко и министр внутренних дел Арсен Аваков должны дать оценку этим событиям, ведь «война» Шевцова с журналистами вредят репутации реформированной Национальной полиции.

Война полицейского чиновника Евгения Шевцова и его супруги Алены Дегрик с украинскими журналистами и изданиями вышла на международный уровень.

Об этом в авторской колонке на «Украинской правде» пишет известный политический обозреватель Дмитрий Тузов.

«Война полицейских с журналистами на фоне глобальных событий и противостояний, возможно, выглядела бы несколько смешно. Если бы вся эта история с локального уровня не перешла в разряд дел международного значения. Европейская федерация журналистов выступила с заявлением, в котором говорится о встревоженность факту блокирования, благодаря судебному решению ряда он-лайн изданий в Украине. Речь идет о решении знаменитого судьи Печерского районного суда Сергея Вовка, который вынес просто "сказочный" вердикт о прекращении деятельности 17-ти он-лайн ресурсов. Сразу. Именно на этих сайтах было обнародовано информацию о состоянии и бизнесы семьи Шевцова – Дегрик. Но не менее волнующим моментом для европейских коллег стали признаки затягивания процедуры рассмотрения апелляции. Генеральный секретарь Европейской Федерации Журналистов Рикардо Гутьеррес сообщил, что EFJ осудил эти проявления цензуры на площадке Совета Европы по защите журналистики», - отметил блогер.

В то же время Дмитрий Тузов пишет про еще один кейс, связанный с давлением Шевцова на журналистов. Речь идет о преследовании профессора Иванова за журналистскую деятельность его сына Дениса, который из-за угрозы правоохранителей находится в вынужденной эмиграции. Политолог подчеркнул, что по требованию следователей Главного следственного управления Национальной Полиции Украины были предоставлены соответствующие финансовые документы профессора Иванова, и их копии сразу появились в сети, что является нарушением тайны следствия. По данному факту адвокат Валерия Иванова Массе Найем добился открытия уголовного производства в ГБР.

По его мнению, руководитель Национальной Полиции Игорь Клименко и министр внутренних дел Арсен Аваков должны дать оценку этим событиям, ведь «война» Шевцова с журналистами вредят репутации реформированной Национальной полиции.

“Каким бы не был исход этого противостояния, вряд ли подобные боевые действия могут быть активом в истории реформированной Национальной полиции и ее следственное управление. Возможно, в стране есть проблемы поважнее, чем войны полицейских с профессурой за счет налогоплательщиков? И не пора ли обратить внимание на абсурдность того, что происходит, чтобы сделать соответствующие кадровые решения? Или мы и дальше будем наблюдать за странными войнами с применением государственного ресурса под аккомпанемент заявлений международных организаций о нарушениях свободы слова в стране?”, - резюмирует Дмитрий Тузов.

Как сообщал адвокат Маси Найем, он имеет информацию относительно того, что Евгений Шевцов после ликвидации «экономического» департамента в Нацполіції попытается трудоустроиться в новой Службы финансовых расследований. Это вызвало возмущение среди экспертов, которые считают, что присутствие коррумпированного полицейского в новосозданной службе дискредитирует ее.