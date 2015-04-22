Лавров заявил, что Савченко могут амнистировать после решения суда

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что к украинской летчице и народному депутату Надежде Савченко могут быть применены положения Минских соглашений об амнистии, но сначала дело должно дойти до суда.

Как сообщает ТАСС, в интервью трем российским радиостанциям Лавров заявил: "Насчет обмена "всех на всех" - она не заложник, она арестована по подозрению в преступлениях. Здесь может идти речь о задействовании другой части Минских соглашений, где говорится об амнистии всех причастных к событиям на «юго-востоке». Но чтобы амнистировать человека, надо сначала довести до суда, и суд должен принять решение".

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"Если суд решит, что она виновна, то тогда, наверное, она будет подпадать под амнистию, если я могу сейчас так истолковать Минские договоренности", - отметил Лавров.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

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28 января Парламентская ассамблея Совета Европы постановила освободить Савченко в течение 24 часов и вернуть ее в Украину или передать третьей стороне.

Адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил, что в пятницу, 25 апреля, его подзащитной выдвинут официальное обвинение в незаконном переходе границы.