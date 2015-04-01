Порошенко и Меркель обсудили минские соглашения и ввод миротворцев в Украину

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и констатировали, что поддерживаемые Россией боевики должны придерживаться режима прекращения огня и выполнять все пункты Минских договоренностей, включительно с освобождением заложников, сообщает пресс-служба президента.

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Петр Порошенко и Ангела Меркель высказались за проведение в ближайшие дни встречи министров иностранных дел Нормандской четверки для обсуждения актуальных вопросов дальнейшего прогресса по выполнению Минских договоренностей и введению миротворческой миссии на Донбассе.

Собеседники также выразили надежду, что проведение завтра Трехсторонней контактной группы позволит осуществить следующие шаги по имплементации Минских договоренностей.