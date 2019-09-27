Полуостров неволи: в оккупированном Крыму журналисту грозит 6 лет заключения за видеоблог (видео)

Мужчину обвиняют в призывах к терроризму

В оккупированном Крыму судят журналиста Наримана Мемедеминова.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеОккупанты устроили новую "облаву" на крымских татар: Меджлис призывает мир усилить санкции против РФОтмечается, что крымскотатарский блоггер от начала аннексии освещал судебные процессы над другими активистами в Крыму, но при этом не был в штате ни одного СМИ и не получал зарплату.

Сейчас его обвиняют в призывах к терроризму. Прокурор просит оккупационный суд приговорить Мемедеминова к 6 годам колонии.

Поводом для обвинения стало несколько роликов на YouTube, в которых мужчина комментировал политические события, высказывал свое мнение относительно российских государственных праздников и призывал придерживаться норм ислама.

Как ранее сообщал УНИАН, жена осужденного оккупантами «крымского диверсанта» Захтея написала письмо Зеленскому.