Полуостров неволи: в оккупированном Крыму журналисту грозит 6 лет заключения за видеоблог (видео)
В оккупированном Крыму судят журналиста Наримана Мемедеминова.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеОккупанты устроили новую "облаву" на крымских татар: Меджлис призывает мир усилить санкции против РФОтмечается, что крымскотатарский блоггер от начала аннексии освещал судебные процессы над другими активистами в Крыму, но при этом не был в штате ни одного СМИ и не получал зарплату.
Сейчас его обвиняют в призывах к терроризму. Прокурор просит оккупационный суд приговорить Мемедеминова к 6 годам колонии.
Поводом для обвинения стало несколько роликов на YouTube, в которых мужчина комментировал политические события, высказывал свое мнение относительно российских государственных праздников и призывал придерживаться норм ислама.
Как ранее сообщал УНИАН, жена осужденного оккупантами «крымского диверсанта» Захтея написала письмо Зеленскому.