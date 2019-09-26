Российские силовики схватили на админгранице с Крымом украинца

Оккупанты заявили, что 25-летний житель Мелитополя пытался въехать в Крым по чужому паспорту.

Сотрудники российского погрануправления ФСБ отчитались о задержании на админгранице с оккупированным Крымом гражданина Украины.

Читайте такжеСенцов: у нас забрали Крым, но мы его вернем (видео)

Об этом сообщает «Крым.реалии», ссылаясь на информацию ФСБ. Силовики заявили, что украинец «попытался въехать по чужому паспорту» на оккупированную территорию. Мужчину задержали на пункте пропуска «Джанкой»

«В беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя признался, что следовал в Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой утерял. Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом», – говорится в сообщении российского ведомства.

В отношении украинца возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде ареста.

Отмечается, что подтверждения данной информации из других источников пока нет. Имя и фамилия арестованного не сообщается.

Ранее сообщалось, что осужденных по "делу "украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.