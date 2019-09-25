Двух осужденных "украинских диверсантов" этапировали из аннексированного Крыма в Москву - адвокат

В октябре должно состояться рассмотрение апелляционной жалобы на их приговор.

Осужденных по "делу "украинских диверсантов" Алексея Бессарабова и Владимира Дудку этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Сергея Легостова.

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По словам адвоката, сейчас они находятся в СИЗО № 1 Краснодара.

"На днях стало известно, что Володю Дудку и Алексея этапировали из Симферополя в Москву в СИЗО "Лефортово". Пока что они на пересылке в Краснодаре", - рассказал Сергей Легостов.

Как сообщал УНИАН, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку задержали в ноябре 2016 года в оккупированном Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

Севастопольский городской суд 4 апреля приговорил "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В начале сентября Верховный суд России назначил на 15 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор подконтрольного России Севастопольского городского суда по делу Дудки и Бессарабова.