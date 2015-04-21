В Черкассах открыли первые в Украине курсы для пограничников по обучению управления беспилотниками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе учебного центра, это первые такие курсы в пограничной службе Украины.

Обучение первой группы военнослужащих началось 20 апреля. Сначала будущие операторы беспилотных летательных аппаратов будут учить теорию, а потом будут работать на компьютерах, которые будут имитировать полет беспилотников. И только потом - учиться управлять беспилотниками на полигоне. Курсы будут постоянными.

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Четыре комплекта специального оборудования для учебного класса подарили волонтеры. А сами беспилотники обещают закупить впоследствии. Сейчас преподаватели центра учений будут использовать собственные беспилотные летающие аппараты, отметили в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве открылся учебный Центр поддержки аероразведки.