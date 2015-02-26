В Киеве открылся учебный Центр поддержки аэроразведки

Об этом сообщает Украинская правда.

Центр основала студентка магистериума Киево-Могилянской академии Мария Берлинская.

"Центр поддержки аэроразведки был задуман мной, после того, как я впервые поработала на Востоке и увидела, насколько критическая ситуация", - говорит Мария.

По ее словам, на сегодня есть две основные проблемы - отсутствие беспилотников и достаточного количества специалистов.

"Причем военных беспилотников у нас почти нет, разведываем мы на военизированных игрушках, в то время как россияне работают с военными аппаратами", - рассказывает волонтер.

Политика центра заключается в подготовке как можно большего количества специалистов. "Чем больше у нас будет таких глаз, тем меньше у нас будет потерь", - говорит она.

Читайте такжеУкраинской армии нужны средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники - ГенштабМария рассказывает, что сейчас в центре преподают люди, которые работали на фронте, практики. Среди предметов, в частности: летное дело, техническое обеспечение, военная топография, аэродинамика.

"Утром у нас идет летное дело - это практические полеты в полях, а теория преподается в Могилянке. Все преподаватели работают на волонтерских началах", - рассказывает волонтер. Тех, кто приезжает из регионов, бесплатно кормит столичная пиццерия, а волонтеры пытаются найти жилье. В частности, "студентов" помогает расселять НаУКМА.

Читайте такжеНа Черниговщине испытали отечественные беспилотники (фоторепортаж)"Сейчас курс длится три недели. Политика Центра заключается в том, чтобы создать полный цикл - на выходе мы хотим видеть готовых специалистов и сразу давать им аппараты для работы. То есть, если вдруг большой и средний бизнес захочет помочь, то они могут быть уверены, что аппарат попадет в руки специалиста, который умеет им управлять. Ведь бойцы без подготовки часто разбивают аппараты в первых полетах", - рассказывает она.

Аероразведчица отмечает, что организация нуждается в помощи, в финансировании и кадрах. В частности, нужны преподаватели специалисты и пиарщики, которые бы могли распространять информацию об инициативе и привлекать средства для оснащения бойцов-аероразведчиков беспилотниками.