Украинцев в октябре ждут "затяжные" выходные

Второй месяц осени принесет один дополнительный выходной в День защитника Украины, 14 октября.

В октябре украинцев ждет целых девять выходных. Второй месяц осени принесет один дополнительный выходной в День защитника Украины, 14 октября.

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В 2019 году он приходится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – 12, 13 и 14 октября.

В православном календаре это тоже большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

Всего в октябре 31 день, среди них – девять выходных и 22 рабочих.