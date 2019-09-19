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Украинцев в октябре ждут "затяжные" выходные

18:31, 19 сентября 2019
Общество
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Всего в октябре 31 день, среди них – девять выходных и 22 рабочих / flickr.com/photos/dafnecholet

В октябре украинцев ждет целых девять выходных. Второй месяц осени принесет один дополнительный выходной в День защитника Украины, 14 октября.

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В 2019 году он приходится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд – 12, 13 и 14 октября.

В православном календаре это тоже большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

Всего в октябре 31 день, среди них – девять выходных и 22 рабочих.

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Теги: #праздники#выходные